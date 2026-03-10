×
Dünkü depremin merkez üssüydü: Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 09:25

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.5'e kadar ulaşan 150'den fazla artçı sarsıntı yaşandı. Korku ve panik yaşayan vatandaşların birçoğu geceyi evlerinin dışında geçirmek zorunda kaldı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi merkez üssü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 150'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. En büyüğü 4.5 büyüklüğüne ulaşan artçı depremler, bölge halkında büyük korku ve paniğe neden oldu.

Peş peşe yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar güvenli gördükleri alanlara yöneldi. Kimi vatandaşlar bağ evlerine giderken, bazıları bahçelerinde bulunan prefabrik yapılara sığındı. Deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen birçok kişi ise geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldı.

Bazı vatandaşlar evlerinin önünde ateş yakarak geceyi dışarıda geçirirken, bazıları da işletmelerine sığınarak sabahı bekledi. Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle bölge halkı tedirginliğini devam ediyor.

"GECE OLAN ARTÇI DEPREMLERDEN ÇOK KORKTUK"

Köyün dışında bulunan prefabrik eve sığındıklarını, meydana gelen artçılardan dolayı korktuklarını ifade eden Yenicekent Mahalle sakini Ahmet Kök, "Başımıza gelen bu afetten dolayı köyümüzün dışındaki prefabrik evlerde kalıyoruz. Kardeşlerim, çocuklarım, torunlarımı topladım ve buraya geldik. Burada biraz daha rahatta hissediyoruz. Köyümüzün içindeki evlerde çok korkuttuk. Çocuklarımız panik olmasın diye buraya geldik. Şuanda burada 6 aile varız. Gece olan artçı depremden korktuk. Biraz önce köyün içini dolaştım, bazı arkadaşlarım arabaların içinde ailecek yatıyorlar" dedi.

"DIŞARDA ATEŞ YAKARAK BEKLİYORUZ, ARAÇTA UYUYORUZ"

Geceyi dışarıda ateş yakarak beklediklerini dile getiren mahalle sakini Ali Çakır ise, "Artçı depremlerden dolayı geceyi en güvenli dışarıda geçiriyoruz. Şuanda en güvenli yer dışarıda. Dışarda ateş yakarak bekliyoruz, araçta uyuyoruz. Herkes dışarıda, en garantisi böyle" diye konuştu.

