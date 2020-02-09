Dunganlar kimdir? Çinli Müslümanlar Dunganlar hakkında detaylı bilgiler
Dunganlar, Orta Asya'da yaşamını sürdüren İslam dinine mensup Çinlileri ifade etmektedir. 1877 yılında Çin'deki baskıdan kaçıp Kırgızistan'a sığınan Dunganlar, tarımla uğraşmaktadırlar. 143 yıldan bu yana Kırgızistan topraklarında yaşayan Dunganlar, nüfus bakımından ise azınlık olarak sayılabilecek yoğunluğa sahiptir. İşte, Dunganlar hakkında merak edilen bazı bilgiler
Haberin kapak fotoğrafında Dunganların kullandığı ve Çin mimarisine sahip caminin fotoğrafı yer almaktadır.
Çin dışında yaşayan Müslüman Çinliler dünya literatüründe Çin’deki Huilerden farklı olarak Dungan diye bilinir.
Dungan ismi Huiler için Türkler tarafından kullanılan bir adlandırmadır, kelimenin anlamı konusunda Huilerin tarihî ve etnik kökeni ile ilişkilendirilen çeşitli başka fikirler de bulunmakla birlikte, yaygın olarak bilindiği üzere dön- fiilinden türetildiği ve ‘başka bir dinden çıkıp Müslüman olan, mühtedi, dönme’ anlamını karşıladığı görüşü daha geçerlidir.
Nüfus bakımından en büyük Dungan toplumunu barındıran ülke Kırgızistan’dır; 2009 sayımı verilerine göre yaklaşık 60 bin kişi olan Dunganlar, başlıca Çüy Vadisi’nde (en yoğun Tokmok’ta), Isık-Köl ve Oş Bölgesi’nde yaşamaktadır. Kazakistan’daki nüfusları 40 bin kişiyi bulan Dunganlar ise en fazla Almatı ve Jambıl şehirleri ile çevrelerinde yerleşiktir. Kırgızistan ve Kazakistan’daki Dunganlardan oldukça az sayıda, yaklaşık 3 bin kadar Dungan da Özbekistan’da, Taşkent’in dış kesimleri ve Fergana Vadisi’nde yaşamaktadır.
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