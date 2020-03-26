Dün yasaklanmıştı! Bugün zabıta böyle yakaladı…

Korona virüs salgınına karşı tüm uyarılara rağmen Üsküdar Sahili'ni dolduran balık tutanlara dün itibariyle yasak geldi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı. Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan şahıs ise zabıtaya pes dedirtti. Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan zabıta tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.

İstanbul'da Sağlık Bakanlığının korona virüs salgınına karşı evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden vatandaşlara karşı Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığı harekete geçti. Belediye ve Kaymakamlığın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı. Yasağı uymayan vatandaşlar için belediye zabıta ekipleri sahillerde gün boyu denetim yapıyor. Ekipler yasağa rağmen balık tutan balıkçıları uyararak ve balık tutmalarının önüne geçiliyor. Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri bugün yaptıkları denetimde ilginç bir olaya rastladı. Bariyerlerin arkasına saklanan şahıs balık tutmaya devam etti. Ekipler şahsı uyararak sahilden uzaklaştırdı.

Sahilde balık tutan bir vatandaş, “Oğlumu işe getirdim. Evde bunaldım sahilde olta atarak takılayım dedim. Yasağın geldiğini bilmiyordum. Yetkililer doğru bir karar almışlar. Bu salgına karşı evde olmalıyız” diye konuştu.