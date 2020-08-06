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Hürriyet
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Gündem
Selçuk AKBAŞ - DHA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 12:06,Son Güncelleme:

Dün otomobil aldı, gece arkadaşının aracıyla kaza yaptı!

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki reklam panosu direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Denizli'deki galeriden dün ikinci el otomobil aldığı öğrenilen Berkant Gürleyen'in kaza yaptığı otomobilin ise arkadaşına ait olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Konacık Mahallesi Bitez Akıllı Kavşağı'nda meydana geldi.

Bodrum'dan Ortakent Mahallesi yönüne giden Berkant Gürleyen'in (25) kullandığı 67 AB 700 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önündeki reklam panosu direğine çarptı. Alev alan otomobildeki Berat Aydın (26) yaşamını yitirirken, koltuğunda sıkışan sürücü Berkant Gürleyen ile araçta bulunan Alper Bahadır, Metin Kukul, Sefa Çakal ağır yaralandı.

Dün otomobil aldı, gece arkadaşının aracıyla kaza yaptı

Çevredekiler, yangın tüpleriyle alev alan aracı söndürürken, bir yandan otomobildeki 4 kişiyi dışarı çıkardı. Sürücü Gürleyen ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Berkant Gürleyen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Dün otomobil aldı, gece arkadaşının aracıyla kaza yaptı

Denizli'deki galeriden dün ikinci el otomobil aldığı öğrenilen Berkant Gürleyen'in kaza yaptığı otomobilin ise arkadaşına ait olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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