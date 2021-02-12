Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu

Nilüfer ilçesi Misi Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Gülsüm Vuran, dün sabah evden çıktı. Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğu öğrenilen Vuran'ın, eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi. AFAD, ANDA Kardeşe Vefa Derneği ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, bu sabah arama çalışması başlattı. Ekipler, saat 17.00 sıralarında mahalleye yakın noktada bulunan Kavacık Tepesi Mevkisi'nde Vuran’ı buldu.



Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürülen Vuran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Gülsüm Vuran’ın oğlu Salim Vuran, “Annem, dünden beridir kayıptı. Arayan ve bulan herkese çok teşekkür ederim” dedi.