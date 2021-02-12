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Gündem
Derya EVREN- Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 18:00 | Son Güncelleme:

Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu

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Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
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BURSA'da dün sabah evden çıkıp kaybolan Gülsüm Vuran (54), arama- kurtarma ekiplerince, tepelik alanda bulundu. Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğu öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
Nilüfer ilçesi Misi Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Gülsüm Vuran, dün sabah evden çıktı. Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğu öğrenilen Vuran'ın, eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi. AFAD, ANDA Kardeşe Vefa Derneği ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, bu sabah arama çalışması başlattı. Ekipler, saat 17.00 sıralarında mahalleye yakın noktada bulunan Kavacık Tepesi Mevkisi'nde Vuran’ı buldu.

Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürülen Vuran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gülsüm Vuran’ın oğlu Salim Vuran, “Annem, dünden beridir kayıptı. Arayan ve bulan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

 

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