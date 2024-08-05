Dün kavrulduk, bugün sağanak var

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İstanbul’da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktı. Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim’e akın etti. Ancak aşırı sıcak hem gezmeye gelenlere hem de esnafa zor anlar yaşattı. Kimi serinlemek için bol bol su içerken kimi de güneşten korunmak için şemsiye ile dolaşmayı tercih etti. Ağaçlık alanlar da doldu taştı. Ege ve Akdeniz’de sahiller doldu. Karadeniz de sıcaktan etkilenirken Zonguldak’ta da sıcaktan bunalanlar Ege ve Akdeniz plajlarını aratmayan Kapuz Plajı’na akın etti. Günübirlikçilerin de tercih ettiği Kapuz Plajı’nın misafir sayısı 1500’ü aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık tahmin raporunu paylaştı. Bugün için İstanbul dahil Marmara ve tüm Karadeniz bölgesi için sağanak uyarısı geldi. İstanbul’da yağışların bugün ile çarşamba ve perşembe günleri etkili olması bekleniyor. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’da ise hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde sürecek. Meteoroloji uzmanları “Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarının, güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz” diye bilgi verdi.