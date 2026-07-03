Dün gözaltına alınmıştı: Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlattı. Yurtdışı seyahatinden Türkiye’ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Deniz Göktaş, adliyeye sevk edildi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU DA ADLİYEYE GELDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin de Deniz Göktaş'a destek vermek için adliyeye geldi.