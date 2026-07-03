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Dün gözaltına alınmıştı: Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Göktaş#Gözaltı#İstanbul
Dün gözaltına alınmıştı: Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 11:15

Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Deniz Göktaş, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlattı. Yurtdışı seyahatinden Türkiye’ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Dün gözaltına alınmıştı: Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Deniz Göktaş, adliyeye sevk edildi.

Dün gözaltına alınmıştı: Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi

KEMAL KILIÇDAROĞLU DA ADLİYEYE GELDİ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin de Deniz Göktaş'a destek vermek için adliyeye geldi.

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#Deniz Göktaş#Gözaltı#İstanbul

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