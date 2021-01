Dün gece -32 dereceyle buz kestiler!

Doğu Anadolu'da kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından dondurucu soğuklar başladı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, gece en düşük hava sıcaklığı, Ağrı'nın Hamur ilçesinde ölçüldü. Termometrelerin sıfırın altında 32.7'yi gösterdiği Hamur, bölgenin en soğuk yerleşim birimi oldu. Doğu'da dün gece Ağrı Taşlıçay -32.5, Ağrı merkez -31.6, Muş Bulanık -31.5, Erzurum Karaçoban eksi 31.1, Tekman eksi 31.2, Ardahan Göle eksi 30.3 ve Muş Malazgirt eksi 30 dereceyi gördü. İl merkezlerinde ise Ağrı eksi 31.6, Ardahan eksi 23.7, Erzincan eksi 12.7, Erzurum eksi 20, Iğdır eksi 13.4, Kars eksi 22, Muş eksi 17.1 derece olarak hava sıcaklıkları ölçüldü.





GÖLE EKSİ 30.3



Kar yağışının etkisini kaybettiği Ardahan da Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Yapılan ölçümlere göre, ilde en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 30.3 derece ile Göle ilçesi oldu. Termometreler, Çıldır'da eksi 25.8, Hanak'ta eksi 23.6, Damal'da eksi 22.5, Posof'ta eksi 15.4 dereceyi gösterdi. Ardahan kent merkezinde ölçülen en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 23.7 derece oldu. Soğuk havanın etkisiyle birlikte Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi de yeniden buzla kaplandı.



Dükkanların ve araçların camları buzlarla kaplanırken, ağaçlar kırağı tuttu. Güvercinleri ise esnaf yemledi.



SOĞUK HAVA, KAŞ DONDURDU



Öte yandan dün gecenin en soğuk kenti Ağrı ve bazı ilçelerinde en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceyi geçmesi nedeniyle her taraf buz tuttu. Sabah saatlerinde iş yerine gitmek üzere evlerinden çıkanların kaş ve kirpikleri buz tuttu. Taşlıçay Deresi'nin buz tuttuğu Ağrı'da ağaçlar üzerinde kırağı oluştu. Ağrı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de soğuklar nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarıyla mücadeleye başladı. Kent merkezinde yayaların yoğun olarak kullandığı caddelerde bulunan yüksek katlı apartman ve iş yerlerinin çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtları tek tek kırıldı.



Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "İlimizde 4 gün boyunca aralıksız olarak kar yağışı gerçekleşti. Bunun akabinde hava ısısının geceleri don seviyelerine düşmesi sonucu buzlanma meydana geldi. Yayalarımızın yoğun olarak kullanmış olduğu cadde ve sokaklarımızda bulunan yüksek katlı binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını oluşabilecek bir kazaya mahal vermemek adına itfaiye müdürlüğümüze bağlı ekibimizle çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın can sağlığı her şeyden önemlidir" diye konuştu.