Dün çığ faciası yaşanan bölgede ikinci risk!

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Bölgede etkili olan kar yağıyı ve tipi nedeniyle arama çalışmaları güçlükle devam ediyor. Bölgede ikinci bir çığ tehlikesi olması nedeniyle arama kurtarma ekipleri çalışmalarını dikkatli bir şekilde sürdürüyor.

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde çığ tehlikesi beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Sabahat Tosun ile Emirhan Kaymaz’ın cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Tosun ve Kaymaz’ın cenazeleri Bahçesaray ilçesinde defnedilmek üzere gönderildi.

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