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DHA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 17:49,Son Güncelleme:

Dün Bayrampaşa, bugün Avcılar! Hava kirliliği azalınca...

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Corona Virüsü kapsamında alınan önlemler, hava kirliliğini de azaltınca İstanbul'un Bayrampaşa ve Avcılar ilçelerinden Uludağ’ın zirvesi çıplak gözle görülebilir hale geldi.

Tüm dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İstanbul’un da içinde yer aldığı 30 büyük il ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Trafik yoğunluğunun en az seviyeye inmesi ve fabrika üretimlerinin düşmesi nedeniyle hava kirliliği de azaldı.

Dün Bayrampaşa, bugün Avcılar Hava kirliliği azalınca...

Görüş mesafesinin açılmasıyla , insanlar İstanbul’un çeşitli noktalarından Uludağ manzarası izledi.

Avcılar'dan da kilometrelerce uzaklıkta bulunan Bursa'daki Uludağ karlı zirvesiyle görüldü.

Bayrampaşa’nın Uludağ’ı
Bayrampaşa’nın Uludağ’ı

 

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