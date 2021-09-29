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Dumansız tehlikeye dikkat

#MUĞLA#Orman Yangını#Böcek
Dumansız tehlikeye dikkat

Muğla’da meydana gelen yangınlardan zarar gören ağaçlar kesilerek ormandan uzaklaştırılıyor. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Bu ağaçları alandan çıkarmazsak ‘dumansız yangın’ dediğimiz ormana zarar veren böceklerle karşı karşıya kalabiliriz” diyor.

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İdris EMEN-Türkiye’nin doğa harikası Muğla’da temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen 45 orman yangınında 520 bin dönüm ormanlık alan yanmış, yanan alanların tekrar ormanlaştırılması için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmayı takip etmek için Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerine gittik. Yanmış ormanları gezerken farklı illerden bölgeye gelen ormancıların, ormanlık alanlarda çadır kurduklarını görüyoruz. Bodrum’un Mumcular Mahallesi’ne yaklaşık 15-20 dakika uzaklıkta bulunan bir ormanlık alana gittiğimizde bu bölgedeki ağaçların neredeyse tamamının yanmış olduğunu fark ediyoruz. Burada çalışan orman işçileri bir yandan yangından zarar görmüş ağaçları keserken diğer yandan kesilen ağaçları istifliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak bir taraftan yangın soğutma çalışmalarına devam ettiklerini diğer taraftan da böceklenmeye karşı ormanı yanmış ağaçlarından temizlemeye çalıştıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Şu anda yanmış ağaçları böceklenmeden alandan çıkarmaya çalışıyoruz. Bu ağaçları alandan çıkarmazsak ‘dumansız yangın’ dediğimiz ormana zarar veren böceklerle karşı karşıya kalabiliriz.”

‘DOĞAYI TAKLİT EDECEĞİZ’

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Yanan ormanların yenilenmesi için etüt çalışmalarına başladıklarını söyleyen Yaprak sözlerini şöyle sürdürdü: “Nerede doğal gençleştirme yapacağız nerede suni orman yapacağız bunların etütleri yapılıyor. Doğal gençleştirme sahalarındaki bütün çalışmalarımızda doğayı taklit edeceğiz. Ama bu kadar büyük bir alana tohum takviyesi de yapmak gerekir. Kesimleri yapmamızın bir diğer nedeni de hızlı bir şekilde ağaçlandırma yapmak.”

Muğla’da yanan ormanlık alanların kesinlikle imara açılmayacağını da söyleyen Yaprak, “Anayasa’nın 169. maddesiyle yanmış alanlar korunuyor zaten. Hatta bir alanın yanmış olması oranın imara açılmasına engel teşkil eder” diye konuştu.

Yangınlara karşı yeni önlemler alacaklarını söyleyen Yaprak, “Yanan ormanlarda yangına dirençli alanlar kuracağız. Ormanların ana sırtlarında yangına müdahale cepheleri ve yangını durdurma zonları kuracağız. Yangına dirençli bitkilerle ağaçlandırma yapacağız” diyor.

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#MUĞLA#Orman Yangını#Böcek