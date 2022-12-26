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Dumanlar arasında kalan kediyi polis ekipleri kurtardı

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#Uşak#Yangın#İslice Yangın
Dumanlar arasında kalan kediyi polis ekipleri kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 05:26

Uşak’ta bir dairede çıkan yangının dumanları kısa sürede bütün apartmanı sardı. Yangında 7 kişi dumanlardan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, dumanlar arasında kalan bir kedi de polis ekiplerince kurtarıldı.

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Edinilen bilgilere göre Uşak’ta İslice Mahallesi, Polis Sokak üzerinde bir apartmanın ikinci katında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Dumanlar arasında kalan kediyi polis ekipleri kurtardı

Yangının dumanları kısa sürede bütün apartmanı sararken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ve itfaiye ekiplerince bütün daireler kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Dumanlardan etkilenen 7 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

KEDİ POLİS EKİPLERİNCE KURTARILDI

Öte yandan yangında bir evi basan dumanlara maruz kalan Hera isimli bir kedi, polis ekiplerince son anda fark edilerek kurtarıldı. Sağlık ekiplerine verilen kediye ekiplerce oksijen verildi. Kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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Dumanlar arasında kalan kediyi polis ekipleri kurtardı

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#Uşak#Yangın#İslice Yangın

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