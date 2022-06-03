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Dumanâ€™Ä± döverek öldürmüÅŸtü: CezasÄ±z kalmadÄ±

#AtaÅŸehir#Duman#Köpek
Dumanâ€™Ä± dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: CezasÄ±z kalmadÄ±

AtaÅŸehir'de geÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda tavuklarÄ±na saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Duman isimli sokak kÃ¶peÄŸini sopayla dÃ¶ven Hasan KÄ±lÄ±Ã§ (58) hakkÄ±nda â€™Evcil hayvanlara zalimce kÃ¶tÃ¼ muamelede bulunmaâ€™ suÃ§undan 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verildi. Â

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Ä°stanbul AtaÅŸehirâ€™de Hasan KÄ±lÄ±Ã§ (55), 10 AÄŸustos 2021 gÃ¼nÃ¼ elindeki sopayla mahallelinin â€˜Dumanâ€™ ismini verdiÄŸi sokak kÃ¶peÄŸini Ã¶ldÃ¼resiye dÃ¶vdÃ¼. Kemikleri kÄ±rÄ±lan â€˜Dumanâ€™, mahalleli tarafÄ±ndan veterinere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ancak kurtarÄ±lamadÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Hasan KÄ±lÄ±Ã§, kÃ¶peÄŸin 7 tavuÄŸunu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bir tavuÄŸunu da Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken kendisinin mÃ¼dahale ettiÄŸini iddia etti. Adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan Hasan KÄ±lÄ±Ã§â€™a 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±. AyrÄ±ca idari para cezasÄ± da kesildi.

2 YIL 6 AY HAPÄ°S

DavayÄ± karara baÄŸlayan mahkeme, Hasan KÄ±lÄ±Ã§â€™Ä± HayvanlarÄ± Koruma Kanunuâ€™na yeni eklenen â€˜evcil hayvanlara zalimce kÃ¶tÃ¼ muamelede bulunmaâ€™ suÃ§undan 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. Hasan KÄ±lÄ±Ã§â€™Ä±n cezasÄ± duruÅŸmadaki tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle indirim uygulanarak 2 yÄ±l 6 aya indirildi. Â 

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