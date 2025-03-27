‘Duman avcıları’ bayramda da görev başında

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Demirkol, Türkiye genelinde tütünle mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi. Demirkol, 105 denetim ekibinin 81 ilde mücadelede görev aldığını belirtti. Demirkol, çapraz denetimler sayesinde iller arasındaki tecrübe paylaşımının sağlandığını ve denetimlerin etkinliğinin arttığını vurgulayarak, “Çapraz denetimlerin çok etkili ve verimli olduğunu yapmış olduğumuz analizlerde de görüyoruz. Yaklaşık 10 bine yakın denetim, 105 ekibimizle gerçekleştirilmiş oldu. Bu çok büyük bir rakam. Çapraz denetim ekiplerimiz, kolluk kuvvetleri ve belediye ekipleriyle birlikte yerinde denetimleri artırarak devam ediyor. Gün geçtikçe de ihlal tespitlerinin azalarak aşağıya gittiğini görmek bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

2 SAAT İÇİNDE DENETLENİYOR

İki çapraz denetimle daha yılı tamamlamayı planladıklarını ifade eden Demirkol, “10 bin denetimde binin üzerinde cezai işlem uygulandı. Cezai işlemler kişilere ya da işletmelere uygulanabiliyor. Denetimlerde kurala uymayanlar cezai müeyyideyle karşılaşacaklar” dedi. Demirkol, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un temel amacının, kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması ve tütünün zararlı etkilerinden vatandaşların korunmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Tütünle mücadele kapsamında yürütülen denetimlerin Ramazan ayı boyunca sürdüğünü ifade eden Demirkol, “Denetimler, bayramda da aktif bir şekilde devam edecek. ALO 184 ihbar hattı ve Yeşil Dedektör mobil uygulaması ile bu ihlali gören vatandaşlarımız bu sistemlere 7 gün 24 saat ihbarda bulunabiliyor. Ekiplerimizin, ihbar edilen mekanı 2 saat içerisinde denetleme görevleri var” diye konuştu.