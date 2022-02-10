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Duman apartmanı sardı, anne ve bebeği son anda böyle kurtarıldı

#Uşak#Yangın#Yasemin Yüksel

Uşak'ta 2 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında yükselen dumanlar, kısa sürede bütün binayı etkisi altına aldı. Dumanların kapladığı evde mahsur kalan 2 yaşındaki bebek ile annesi, vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

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Yangın, 2 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN BEBEK VE ANNESİ SON ANDA KURTARILDI

Yangında çıkan dumanlar kısa sürede bütün apartmanı etkisi altına aldı. Apartmanın ikinci katında ikamet eden Yasemin Yüksel ve kızı İ.S. Yüksel, duman nedeniyle evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar evde mahsur kalan anne ve kızını kurtarmak için apartmanın arka kısmına merdiven kurdu.

Duman apartmanı sardı, anne ve bebeği son anda böyle kurtarıldı

Kurulan merdivenle anne ve ufak çocuğu mahsur kaldıkları evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen ikili, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa bindirilerek Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Duman apartmanı sardı, anne ve bebeği son anda böyle kurtarıldı

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken hastaneye kaldırılan çocuk ve annenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan bir itfaiye çalışanı da çalışmalarda elinden yaralanırken yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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#Uşak#Yangın#Yasemin Yüksel

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