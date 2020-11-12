MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor
GeriGündem Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 14:59 | Son Güncelleme:

Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor
Abone Olgoogle-news

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, reklam tabela işleriyle uğraşan Veli Vural'ın (45), bir fareyi elleri ile beslemesi görenleri şaşırtıyor.

Turgutlu'nun Altay Mahallesi Tınaztepe Sokak’ta reklam tabela işleri yapan Veli Vural, sokak kedileri için ekmek bıraktığı dükkanının önünde, bir süre önce fare gördü. Vural, farenin aç olduğunu düşünerek bir süre ona da yiyecek verdi. Vural, bir süre sonra kendisine alışan fareyi elleriyle beslemeye başladı. Fareyi kedilerden de koruduğunu söyleyen Vural, "Kediler için bıraktığımız ekmeklere dadanan fareyi tesadüfen gördük. İlk zamanlar hiç rahatsız etmedik. O da zamanla bizden kendisine zarar gelmeyeceğini anladı. Sonrasında yiyecek vererek bize iyice alışmasını sağladık. O da bir can taşıyor" dedi.

Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle