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Dükkanının önünde alkol alan kişiyi uyardı, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

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#İstanbul#Bahçelievler#Cinayet
Dükkanının önünde alkol alan kişiyi uyardı, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 12:46

Bahçelievler'de iddiaya göre demirci dükkanının merdivenlerinde alkol içen kişi, kendisini uyaran dükkan sahibini 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan olay yerinden kaçarken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta 9 Temmuz Salı günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sokakta demirci dükkanı olan Mehmet isimli kişi ve kardeşi dükkandan aracına demir yüklemek istedi. O sırada dükkanın merdivenlerinde alkol alan Emrah K. ile dükkan sahibi tartışmaya başladı.

Dükkanının önünde alkol alan kişiyi uyardı, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Tartışma giderek büyüdü ve Emrah K. yanında bulunan bıçak ile dükkan sahibini göğüs bölgesinden 6 kez bıçakladı. Emrah K., kavgayı ayırmaya çalışan dükkan sahibinin kardeşini de bıçakladı. Saldırgan olayın ardında koşarak kaçtı.

Dükkanının önünde alkol alan kişiyi uyardı, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan abi kardeşi ambulans ile hastaneye götürdü. 6 kez göğsünden bıçaklanan kişi hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ölen kişinin kardeşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Dükkanının önünde alkol alan kişiyi uyardı, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken olayı gerçekleştiren Emrah K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Dükkanının önünde alkol alan kişiyi uyardı, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

 

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#İstanbul#Bahçelievler#Cinayet

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