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İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Dükkanına giren baykuşu besleyip doğaya saldı

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Dükkanına giren baykuşu besleyip doğaya saldı
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BURSA'nın İznik ilçesinde esnaf, dükkanına giren baykuşu besleyip doğaya saldı.

Dükkanına giren baykuşu besleyip doğaya saldı
İznik ilçesindeki zeytin halinde esnaf olan İsmet Yıldırım'ın dükkanına bir baykuş girdi. Yorgun olduğunu gözlemlediği baykuşu alıp besleyen Yıldırım, bakımını da yaptığı kuşu doğaya saldı. Daha önce de yaralı bir şahine sahip çıktığını belirten Yıldırım, hayvansever birisi olduğunu belirtti.

 

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