Dükkanın camına astı: 65 yaş üstüne ücretsiz veriyor! 'Bugüne özel bir jestimiz daha var'

Dumlupınar Mahallesi’nde çiçekçi dükkanı işleten ve aynı zamanda müzisyen olan Sercan Özel, Sevgililer Günü’ne özel bir kampanya yaptı. ‘14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel 65 yaş ve üzeri büyüklerimize 1 adet gül ücretsiz’ yazılı kağıdı, dükkanının camına asan Özel, onlara ücretsiz gül veriyor. Özel, ayrıca gül alan kişilerin isteği üzerine sevdikleri eserleri kemençe ile çalıyor. Sevdiklerini görüntülü arayan kişiler, o anları canlı olarak izletiyor.

Sevgililer Günü’nde farkındalık oluşturmak için böyle bir kampanya yaptığını belirten Sercan Özel, “Bugüne özel bir şey yaptık. 65 yaş ve üzeri kişilere ücretsiz gül veriyoruz. Bugüne özel bir jestimiz daha var. Gül alan kişiler, eşlerini ve sevdiklerini cep telefonlarıyla görüntülü olarak arıyorlar. Ben de onlar için sevdikleri eserleri, kemençe ile çalıyorum. Onlar için 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel romantik bir anı oluyor” diye konuştu.

40 yıldır evli olan 3 çocuk babası Dursun Çelebi (69), eşi Zehra Çelebi’ye ilk kez Sevgililer Günü’nde çiçek aldığını belirterek, “Çiçekçi dükkanının camında asılı olan yazıyı gördüm ve içeri girdim. 65 yaş üzeri olduğum için eşime ücretsiz gül aldım. Eşimi görüntülü aradım ve bizim için kemençe çaldı. Çok güzel oldu, duygu dolu anlar yaşadık. Kendisine çok teşekkür ederiz” dedi.