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Dehşete düşüren olay kamerada: Anne ile kızını dövüp saçlarından sürükledi

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#Darp#Diyarbakır#Kavga
Dehşete düşüren olay kamerada: Anne ile kızını dövüp saçlarından sürükledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 16:31

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir erkek, kadın kuaförü anne ve kızını iş yerinde darbetti. Anne ve kızını saçlarından tutarak çeken şüphelinin saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı, cep telefonu ile kayda alındı.

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Olay, Bağlar ilçesindeki bir kadın kuaföründe meydana geldi. M.A ile karısı R.K., 7 Ağustos’ta henüz bilinmeyen nedenle G.E. ile kızı Ş.E.'nin işlettiği kuaföre gelerek, tehdit edip uzaklaştı.

Dehşete düşüren olay kamerada: Anne ile kızını dövüp saçlarından sürükledi

Olaydan bir gün sonra kuaföre yalnız gelen M.A., sabah saatlerinde anne G.E. ile kızı Ş.E.'ye saldırıp darbederek, iş yerinden dışarı çıkardı.

Dehşete düşüren olay kamerada: Anne ile kızını dövüp saçlarından sürükledi

M.A., daha sonra kendisini savunmaya çalışan G.E.’nin elindeki fırçayı alarak, anne ve kızına, ismi öğrenilmeyen diğer küçük erkek çocuğunun gözleri önünde vurup, saçlarından çekti.

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Dehşete düşüren olay kamerada: Anne ile kızını dövüp saçlarından sürükledi

Darbedilen anne ve kızı, saldırısı sırasında tişörtü de yırtılan, daha sonra olay yerinen uzaklaşan M.A. ve eşi R.K. hakkında şikayetçi oldu.

Dehşete düşüren olay kamerada: Anne ile kızını dövüp saçlarından sürükledi

Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı, cep telefonu ile kayda alındı.

Dehşete düşüren olay kamerada: Anne ile kızını dövüp saçlarından sürükledi

Dehşete düşüren olay kamerada: Anne ile kızını dövüp saçlarından sürükledi

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#Darp#Diyarbakır#Kavga

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