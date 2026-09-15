×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dükkanda yapılan muhabbetten rahatsız oldu, cama bu yazıları astı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Hassa#Tamirci
Dükkanda yapılan muhabbetten rahatsız oldu, cama bu yazıları astı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 09:39

Hatay'ın Hassa ilçesindeki motosiklet tamir atölyesinin camına asılan yazılar görenleri şaşkına çeviriyor. Müşterilerinin küfürlü konuşmalarından ve sürekli motosiklet yarışı konusunda iddialaşmalarından rahatsız olan tamir ustası çözümü cama ‘Yarış muhabbeti açma' ve ‘Küfürlü konuşmak yasaktır' yazılarını asmakta buldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde motosiklet tamir atölyesi bulunan Serkan Özalp, bölgede motosiklet sürücülerine hizmet veriyor. Yaptığı işle gençlerin ve her yaştan sürücülerin motosikletlerini tamir eden Özalp, son dönemlerdeyse iş yerinde küfür edilmesinden ve yarış muhabbetinden rahatsız olması üzerine sorunu çözmek için farklı bir yöntem buldu. Özalp, iş yerinin camına; ‘Yarış muhabbeti açma', ‘Küfürlü konuşmak yasaktır' ve ‘Motorunu getiren ustayı rahatsız etmesin' yazılarını astı.

Dükkanda yapılan muhabbetten rahatsız oldu, cama bu yazıları astı

"BİRKAÇ SEFER İKAZ ETTİM, TEKRAR BU KONULAR AÇILDI"

Yaptığı ikazlara rağmen küfür ve yarış sohbetine çözüm bulamaması üzerine yazıyı astığını anlatan Serkan Özalp, "Küfürlü konuşmayın yazdım, çevremde ev var. Yarış muhabbeti yapmayın yazdım, bu yazı talebi de birlikte çalışan arkadaşımızın talebiyle gerçekleşti. Gençlerin motosikletini tamir ediyorum. Gençlerde motorlarını deniyorlar ve burada sürekli yarış muhabbeti geçiyor.

Haberin Devamı

Dükkanda yapılan muhabbetten rahatsız oldu, cama bu yazıları astı

Bu sohbetlerden dolayı gençleri birkaç sefer ikaz ettim, tekrar bu konular açıldı ve ben de bu yazıyı yazdım. Motosikletini tamire gidip, hemen işini hallettirip gitmek isteyenler oluyor. Biraz zorlama yapıyorlar, ben de motoru getirip ustanın başında beklemesinler diye bu yazıyı yazdım" ifadelerini kullandı.

Dükkanda yapılan muhabbetten rahatsız oldu, cama bu yazıları astı

Dükkanda yapılan muhabbetten rahatsız oldu, cama bu yazıları astı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Hassa#Tamirci

BAKMADAN GEÇME!