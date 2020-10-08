Dükkana giren hırsızlar, televizyon izledi

Olay, dün gece Kemerköprü Mahallesi'nde 03.30 sıralarında meydana geldi. Serdar Şallı'ya ait ayakkabı dükkanına giren N.G. ve U.K., dükkanda bulunan 10 çift ayakkabıyı, yanlarında getirdikleri poşete koydu. Kasada bulunan bin lirayı da çalan hırsızlar, daha sonra kayıplara karıştı. Sabah dükkana gelen Şallı, iş yerine hırsızların girdiğini fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine dükkana gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmayla kimlikleri belirlenen ve 18 yaşından küçük olan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.



Güvenlik kamerası görüntülerinde ise 2 şüphelinin ayakkabıları poşete koyduğu sırada, birinin eline kumandayı alarak televizyon izlemesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.