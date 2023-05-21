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Dükkana düşen yıldırım kamerada

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#Kastamonu#Tosya#Yıldırım
Dükkana düşen yıldırım kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 09:57

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Heyelan nedeniyle Kastamonu-Tosya kara yolu ulaşıma kapandı. Bir dükkana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

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İlçe genelinde dün akşam saatlerinden itibaren sağanak ve zaman zaman dolu yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sel sularının ormandan getirdiği ağaç ve taşlar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Dükkana düşen yıldırım kamerada

Kastamonu-Tosya kara yolunda, heyelan meydana geldi. Bir otomobil ve bir kamyonet toprağa saplandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar çıkarıldı. Yol daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. Bağ evlerinde olan vatandaşlar, yağmurun yollarda oluşturduğu tahribattan dolayı mahsur kaldı. Vatandaşlar, iş makineleri ile kurtarıldı.

Dükkana düşen yıldırım kamerada

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YILDIRIM DÜŞME ANI KAMERADA

İlçede etkili olan sağanak yağış sırasında tomruk ve kereste kesim işi yapılan alanda bulunan boş bir dükkana YILDIRIM düştü. Yıldırım etkisi ile meydana gelen yangın, kendiliğinden söndü. Yıldırımın düşme anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Dükkana düşen yıldırım kamerada

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tosya Belediye Başkanlığı olarak bütün ekiplerimizle sahaya iniyoruz. Lütfen acil bir durum olmadığı sürece evinizi ya da bulunduğunuz yeri kesinlikle terk etmeyin. Araçlarınızla trafiği yoğunlaştıracak ve kazaya sebebiyet verecek işlere girmeyelim. İnşallah kazasız belasız bu sıkıntıyı hep birlikte bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dükkana düşen yıldırım kamerada

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#Kastamonu#Tosya#Yıldırım

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