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Dükkana dalan cip 4 kişinin üzerine çıktı: İstanbul'daki korku dolu anlar kamerada!

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#İstanbul#Maltepe#İstanbul Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 10:26

Maltepe’de caddeden sokağa dönmek isteyen cip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girdi. Kazada dükkanda oturan 4 kişi yaralandı. Araçla duvar arasında sıkışan ve çarpmanın etkisiyle yere düşen 4 kişi ölümden şans eseri kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi, Çamoluk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hülya Yeni 34 KPA 504 plakalı cipiyle caddeden sokağa döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sırasında hızını alamayan cip dükkana girdi.

Dükkana dalan cip 4 kişinin üzerine çıktı: İstanbuldaki korku dolu anlar kamerada

DUVARLA ARAÇ ARASINDA SIKIŞTILAR

Bu sırada dükkanda oturan 4 kişiden 2'si duvarla araç arasında sıkıştı. Diğer 2 kişi ise çarpmanın etkisiyle yere düştü. Cip sürücüsünün de yaralandığı kazada içeride oturanlar ölümden döndü.  

Dükkana dalan cip 4 kişinin üzerine çıktı: İstanbuldaki korku dolu anlar kamerada
Cip çarpmanın etkisiyle yan yattı. Kazada yaralananların yardımına ise, çevredekiler koştu. Cipte maddi hasar meydana gelirken, cipin çarptığı dükkanın camları kırıldı. 

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Dükkana dalan cip 4 kişinin üzerine çıktı: İstanbuldaki korku dolu anlar kamerada

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Çamoluk Sokak, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#İstanbul#Maltepe#İstanbul Haberleri

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