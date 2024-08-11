Dükkana dalan cip 4 kişinin üzerine çıktı: İstanbul'daki korku dolu anlar kamerada!

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Kaza, Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi, Çamoluk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hülya Yeni 34 KPA 504 plakalı cipiyle caddeden sokağa döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sırasında hızını alamayan cip dükkana girdi.

DUVARLA ARAÇ ARASINDA SIKIŞTILAR

Bu sırada dükkanda oturan 4 kişiden 2'si duvarla araç arasında sıkıştı. Diğer 2 kişi ise çarpmanın etkisiyle yere düştü. Cip sürücüsünün de yaralandığı kazada içeride oturanlar ölümden döndü.

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Cip çarpmanın etkisiyle yan yattı. Kazada yaralananların yardımına ise, çevredekiler koştu. Cipte maddi hasar meydana gelirken, cipin çarptığı dükkanın camları kırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Çamoluk Sokak, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.