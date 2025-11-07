Dükkan alacak kişiyi 100 bin dolar dolandıran kişi tutuklandı

Haberin Devamı

Çınarcık Polis Merkezi Amirliği’ne iki gün önce giden F.Ç., dükkan satın almak için 100 bin dolar dolandırıldığını belirtip, şikayette bulundu. F.Ç., şikayetinde 30 Ekim’de ilçede satılık bir dükkan için adını Z. olarak bildiği kişiye 100 bin dolar karşılığında anlaştıklarını, birkaç gün sonra da parayı tamamlayarak satın almak istediği dükkanın önünde buluştuklarını ifade etti.



Çınarcık’ta yaşayan F.Ç., 5 Kasım günü dükkan önünde şüpheliye içerisinde toplam 100 bin dolar olan çantayı verdiğini, şüphelinin dolarları kontrol etmek bahanesi ile bankaya gideceğini beyan ederek yanından ayrıldığını ve daha sonra aradığında telefonunun kapalı olması üzerine dolandırıldığını anladı.



F.Ç.’nin şikayeti üzerine titiz bir çalışma başlatan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin sahte plaka takılı beyaz renkli otomobiliyle olay yerine geldiğini, öncesindeki kamera görüntüleri incelemesinde ise orijinal plakalı haliyle otomobili tespit etti.



Kendisini Z. olarak tanıtan şüphelinin T.K. olduğunu da belirleyen ekipler, şüphelinin Bursa’nın Orhangazi ilçesine aracı bırakarak buradan Kocaeli’nin Gölcük ilçesine araç değiştirerek geçiş yaptığını tespit etti.



Aynı gün Gölcük’teki ikametine düzenlenen operasyonda T.K. gözaltına alınırken, 87 bin 500 dolar, 3 bin 800 dinar ve 168 bin lira para ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece ’Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.