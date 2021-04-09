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Haber Giriş: 09.04.2021 - 16:04 | Son Güncelleme:

Dük ne demek? Dük ve Düşes unvanları hakkında bilgiler

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Dük ne demek? Dük ve Düşes unvanları hakkında bilgiler

Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümü ardından en çok araştırılan konulardan biri de dük ve düşeş kelimeleri oldu. Düklerin yönettiği devletler genellikle imparatorluk veya krallıklara bağlı yarı bağımsız eyaletlerdir. Peki, dük ne demek? Dük ve Düşes unvanları hakkında bilgiler...

Dük (erkek) veya Düşes (kadın), geleneksel olarak monarşi ile yönetilen Avrupa ülkelerinde imparator, kral ve prensten sonra gelen bir soyluluk ve egemenlik unvanıdır. Dükalıklar yani düklerin yönettiği devletler genellikle imparatorluk veya krallıklara bağlı yarı bağımsız eyaletlerdir. Dük unvanı babadan oğula geçer. Dükler Krallık yönetiminde çoğu zaman etkili olmuştur. Hanedanlık bağları ve akrabalıklar sayesinde kral veya imparator düklerle beraber karar alırdı

Bununla birlikte, bağımsız devlet olan dükalıklar da vardır. Örnek olarak Lüksemburg Büyük Dükalığı belirtilebilir.

Fransızca duc ve daha öncesinde Latince dux (lider) kökünden gelmektedir. Roma İmparatorluğu'nda askeri bir rütbe olarak kullanılmıştır. Zamanla soyluluk unvanı hâline gelmiş ve çok geniş bir coğrafyada yaygın olarak kullanılmıştır.

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