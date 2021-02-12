MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Dük', 3 aracın zulasındaki 56 kilo uyuşturucuyu buldu
GeriGündem 'Dük', 3 aracın zulasındaki 56 kilo uyuşturucuyu buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ERZURUM, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

'Dük', 3 aracın zulasındaki 56 kilo uyuşturucuyu buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Dük', 3 aracın zulasındaki 56 kilo uyuşturucuyu buldu
Abone Olgoogle-news

ERZURUM'da narkotik köpeği ‘Dük'ün de yer aldığı operasyonlarda polis, 3 ayrı araçta kapı arası, yakıt deposu ve taban kısmına zulalanmış 56 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirdi,gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Dük, 3 aracın zulasındaki 56 kilo uyuşturucuyu buldu
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat'ta Aşkale yol uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yük olarak bulunan plastik kapılara narkotik köpeği Dük'ün tepki vermesi üzerine yapılan aramada 25 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan N.K (58) sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Dük, aynı gün durdurulan başka iki araçtan birinin yakıt deposunda 8 kilo 200 gram eroin ile 2 kilo 50 gram metamfetamin, diğer aracın ise taban kısmına zulalanmış 20 kilo 500 gram toz esrarın ele geçirilmesini sağladı. Her iki olayda gözaltına alınan araçlarda bulunan E.A. (44), N.A. (37) ve C.A. (41) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle