Duha İsminin Anlamı Nedir? Duha Ne Demek?

Duha adı Arapça kökenlidir. Yakın zamanlarda Türkçeye yerleşmiş ve son dönemlerde çok fazla ilgi çekmiş adlar arasında yer almaktadır. TDK açısından anlamı ise, ‘Kuşluk vakti’ şeklinde tabir ediliyor. Aynı zamanda İslamiyet açısından da yeri olduğu için bu anlamı kapsamında da öne çıkıyor.

Duha İsminin Anlamı

Üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan duha ismi hem kız hem de erkek çocuklar için kullanılabilen güzel adlardan biridir. Yani uniseks bir isim olması sayesinde ister erkek ister kız çocuğunuz için kullanabileceğiniz özel isimler arasında yer alıyor. Anlamı ise, ‘kuşluk vakti’ biçiminde ifade edilmektedir.

Ayrıca bu isim konusunda pek çok kişi Duha adının Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini öğrenmeye çalışıyor. Duha adı Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi olarak bilinir. Bu yönüyle çok fazla tercih edilen ve ilgi gören son dönemlerdeki özel isimlerden biridir.

Duha aynı zamanda sözcük anlamı üzerinden de kullanılmaktadır. Bu konuda sözcük anlamı, ‘Sığırları durdurma yürütme ünlemi’ şeklinde ifade edilmektedir. Ancak özellikle isim anlamı üzerinden hem kız hem de erkek çocuğunuz için kullanabileceğiniz, son dönemlerin sevilen isimleri arasında Duha adı gelmektedir.