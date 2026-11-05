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Düğününe bir hafta kala kazada ölen Safiye Kaymakçı toprağa verildi: Tabutuna duvak serildi

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#Aydın#Kuyucak#Safiye Kaymakçı
Düğününe bir hafta kala kazada ölen Safiye Kaymakçı toprağa verildi: Tabutuna duvak serildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 13:22

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yeni kiraladıkları evi temizlemeye giderken otomobilin takla atması sonucu yaşamını yitiren 24 yaşındaki Safiye Kaymakçı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Bir hafta sonra yapılacak düğünü için hazırlık yürüten genç kadının tabutuna duvak örtülürken, cenaze Efeler ilçesi Eğrikavak Mahallesi'nde defnedildi.

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Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi Aydın-Denizli kara yolunda meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giderken Y.Ö.’nün (30) kontrolünü yitirdiği 09 ACD 749 plakalı otomobil, karşı şeride geçip takla attı.

Düğününe bir hafta kala kazada ölen Safiye Kaymakçı toprağa verildi: Tabutuna duvak serildi

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Safiye Kaymakçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Y.Ö. ile H.Ö. (28), A.Ö. (6), S.D. (51) ve F.K. (53) ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Düğününe bir hafta kala kazada ölen Safiye Kaymakçı toprağa verildi: Tabutuna duvak serildi

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DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Kazada hayatını kaybeden Safiye Kaymakçı'nın Köşk ilçesinde yaşadığı ve bir süre önce kıyılan nikah ile Şaban Kaymakçı ile hayatlarını birleştirdiği belirtildi. Denizli'de yeni bir ev kiralayan Kaymakçı çiftinin bir yandan da haftaya yapılacak düğünleri için hazırlık yaptıkları bildirildi.

Düğününe bir hafta kala kazada ölen Safiye Kaymakçı toprağa verildi: Tabutuna duvak serildi

Kaymakçı'nın hayatını kaybettiği kazanın, annesi S.D., ablası H.Ö., eniştesi Y.Ö., yeğeni A.Ö ve kayınvalidesi F.K. ile birlikte kiraladıkları evi temizlemeye giderken yaşandığı ifade edildi. Denizli'deki bir Kur'an kursunda çalışan eşi Şaban Kaymakçı'nın ise temizlenecek evde beklediği belirtildi.

Düğününe bir hafta kala kazada ölen Safiye Kaymakçı toprağa verildi: Tabutuna duvak serildi

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Safiye Kaymakçı'nın bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, ilk olarak Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınan Kaymakçı'nın tabutuna duvak serildi.

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Düğününe bir hafta kala kazada ölen Safiye Kaymakçı toprağa verildi: Tabutuna duvak serildi

Ardından Kaymakçı'ın özel bir öğrenci yurdunun önüne götürülen cenazesi, burada kılınan namazın ardından Eğrikavak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#Aydın#Kuyucak#Safiye Kaymakçı

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