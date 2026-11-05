Düğününe bir hafta kala kazada ölen Safiye Kaymakçı toprağa verildi: Tabutuna duvak serildi

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Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi Aydın-Denizli kara yolunda meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giderken Y.Ö.’nün (30) kontrolünü yitirdiği 09 ACD 749 plakalı otomobil, karşı şeride geçip takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Safiye Kaymakçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Y.Ö. ile H.Ö. (28), A.Ö. (6), S.D. (51) ve F.K. (53) ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Kazada hayatını kaybeden Safiye Kaymakçı'nın Köşk ilçesinde yaşadığı ve bir süre önce kıyılan nikah ile Şaban Kaymakçı ile hayatlarını birleştirdiği belirtildi. Denizli'de yeni bir ev kiralayan Kaymakçı çiftinin bir yandan da haftaya yapılacak düğünleri için hazırlık yaptıkları bildirildi.

Kaymakçı'nın hayatını kaybettiği kazanın, annesi S.D., ablası H.Ö., eniştesi Y.Ö., yeğeni A.Ö ve kayınvalidesi F.K. ile birlikte kiraladıkları evi temizlemeye giderken yaşandığı ifade edildi. Denizli'deki bir Kur'an kursunda çalışan eşi Şaban Kaymakçı'nın ise temizlenecek evde beklediği belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Safiye Kaymakçı'nın bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, ilk olarak Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınan Kaymakçı'nın tabutuna duvak serildi.

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Ardından Kaymakçı'ın özel bir öğrenci yurdunun önüne götürülen cenazesi, burada kılınan namazın ardından Eğrikavak Mezarlığı'nda toprağa verildi.