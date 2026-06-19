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Düğününe bir ay kala kahreden ölüm

Güncelleme Tarihi:

#Esra Özdemir#Mersin#DÜĞÜN
Düğününe bir ay kala kahreden ölüm
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 07:00

​Mersin’de yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 27 yaşındaki sağlık çalışanı Esra Özdemir, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kadının kısa süre önce nikâh masasına oturduğu ve bir ay sonraki düğünü için gün saydığı öğrenildi.

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Mersin Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde dün 17.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki hafif ticari araç, caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Esra Özdemir’e (27) çarptı. Özdemir, çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı.
​Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özdemir, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti.

​1 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kan alma bölümünde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan Özdemir’in kısa süre önce nişanlısı ile nikâh kıydığı, bir ay sonra da düğün yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Ö.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Esra Özdemir#Mersin#DÜĞÜN

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