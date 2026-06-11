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Düğününe 2 ay vardı! İcra Müdür Yardımcısı Berivan Tunç banyoda ölü bulundu

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#Adana#Berivan Tunç#Banyo
Düğününe 2 ay vardı İcra Müdür Yardımcısı Berivan Tunç banyoda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 17:49

Adana'da icra müdür yardımcısı olarak görev yapan 31 yaşındaki Berivan Tunç, yaşadığı apartman dairesinin banyosunda ölü bulundu. Berivan Tunç’un 2 ay sonra düğünü olduğu öğrenildi.

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Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde yaşayan Yüreğir Vergi Dairesi'nde İcra Müdür Yardımcısı Berivan Tunç, mesaiye gelmeyince iş arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

BANYODA HAREKETSİZ BULUNDU

Evin zilini çalan ekipler, genç kadın kapıyı açmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibinin kapısını kırdığı daireye giren polis, Berivan Tunç'u banyoda hareketsiz yaparken buldu.

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DÜĞÜNE 2 AY VARDI

Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı belirtilen Tunç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Adana#Berivan Tunç#Banyo

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