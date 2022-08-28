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Düğününde gelinle damada 2,5 milyon liralık takı ve para

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#Van#Düğün#Takı
Düğününde gelinle damada 2,5 milyon liralık takı ve para
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 13:07

VAN'da, Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in oğlu Samet Demir ile Nur Demir, dünyaevine girdi. İran, Irak, Van ve Hakkari'den yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı düğünde gelin ve damada 2,5 milyon liralık takı ve para takıldı.

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Van'da yaşayan Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in mimar oğlu Samet Demir ile mimar Nur Demir, Edremit ilçesindeki otelde dünyaevine girdi.

Sağdıçlığını Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın yaptığı düğünde; Şerefan aşiretine mensup iş insanı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkari ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli yer aldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 2,5 milyon liralık takı ve para takıldı. Damadın babası Mehmet Demir, düğünlerine katılan davetlilere teşekkür etti.

Düğününde gelinle damada 2,5 milyon liralık takı ve para

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#Van#Düğün#Takı

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