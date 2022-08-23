'Düğünümüz var' dedi, altınları çalıp kaçtı

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Kent merkezinde farklı zamanlarda kuyumcu dükkanlarına giren şüpheli, "Düğünümüz var, çeyrek altın alacağım" diyerek, altınlara kurdele taktırıp, paketletti. "Bir çeyrek daha paketler misiniz?" deyip, kuyumcuyu oyalayan şüpheli, altınları çalarak kaçtı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerasına da yansıyan ve aynı yöntemin kullanıldığı hırsızlıkla ilgili kuyumcuların şikayeti üzerine soruşturma başlattı. 3 kuyumcu dükkanından toplam 5 çeyrek ile 1 tam altın çalan Mustafa B., evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDI

İfadesinde suçlamaları kabul eden Mustafa B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.