Düğünü izlerken hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 18:24

MERSİN'de bir sokak düğününü evinin çatısında izlerken tabanca ile açılan ateş sonucu vurulan Yakup Sarıca (20), hayatını kaybetti.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi 5977 sokaktaki düğünde meydana geldi. Sokak düğününü evinin çatısında izleyen Yakup Sarıca, bir kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu göğüs ve sırtından vuruldu. Yaralanan Sarıca, yakınları tarafından Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı genç kurtarılamadı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Sarıca, Güneykent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

