Düğünü cenazeye çevirdiler

HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 07:00

Erzurum’dan gelin almaya Trabzon’a gelen damadın akrabası 43 yaşındaki Fuat Han, magandalar yüzünden mutlu olunması gereken bir günde can verdi. Fuat Han, memleketi Erzurum’da gözyaşları içinde toprağa verildi.

ERZURUM’dan damat ailesi gelinlerini almak için önceki gün Çaykara’nın Taşkıran köyüne geldi. Gelinin evi Çaykara’dan Uzungöl’e giden anayolun hemen kenarındaydı. Yol ile evin arasında sadece mısır ekili küçük bir bahçe vardı. Erzurumlu damat, annesi, babası ve yakın aile üyeleriyle gelini alıp evden çıktı.

BİRİ ÖZEL HAREKÂTÇI

O sırada gelinin babasının kuzeni Metin Bahadır ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Özel Harekât Polisi Yunus Emre Bahadır da oradaydı. Bahadır’da iki silah vardı. Birini amcasına verdi ve gelinin çıkışını kutlamak için ateş etmeye başladılar.

Olayın ardından düğün iptal edildi. Gelin arabası evin önünden çekiciyle götürüldü.

20 KURŞUN SIKTILAR

Ama silahların namlusu düğün magandalarının hep yaptığı gibi havaya doğru değil yatay şekilde bahçeye doğruydu. Amca-yeğen en az 20 kurşun sıktı. Bu sırada damat tarafının bir kısmı da evin 20-25 metre aşağısındaki anayoldaydı. Bayrak açmış gelini bekliyorlardı. Uzungöl’e turist götüren tur otobüsleri de buradan geçiyordu. Ateş devam ederken, işte burada bekleyenlerden bir feryat yükseldi.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Durumu ilk fark eden Yunus Emre Bahadır oldu. Amcasından silahı alıp beline taktı ve oraya doğru koştu. Gittiğinde üç kişiyi yere serilmiş halde buldu. Fuat Han (43), Betül T. (16) ve Zişan S. (31) vurulmuştu. Fuat Han hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin durumu ağır, felç kalma riski de var. Düğün iptal edildi.

