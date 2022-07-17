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Düğünlerine 1 buçuk yaşındaki oğullarıyla katıldılar

#Düğün#Pandemi#Merve Çiğilli
Düğünlerine 1 buçuk yaşındaki oğullarıyla katıldılar

Konya'da pandemi yasakları nedeniyle sadece nikah kıyarak evlenen Abdullah ve Merve Çiğilli çifiti, 1,5 yaşında oğulları Yiğit ile birlikte 2 yıl sonra erteledikleri düğünlerini yaptı. Nikahı 2 kişilik bir aile, düğünü de 3 kişilik bir aile olarak gerçekleştirdiklerini belirten Merve Çiğilli, '' 2020 Haziran ayında evlendik. Pandemi nedeniyle sadece nikah kıydık. Daha sonra oğlumuz doğdu, 'biraz büyüsün' dedik. Bu zamana kaldı düğünümüz" dedi.

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Yaklaşık 3 yıl önce tanışan uzman çavuş Abdullah Çiğilli (31) ve öğretmen Merve Çiğilli (30), 2020 yılı Haziran ayında, pandemi dönemindeki yasaklar nedeniyle sadece nikahlarını yaparak evlendi. Bu evlilikten Yiğit adına verdikleri çocukları dünyaya gelen çift, erteledikleri düğünü yeni yapabildi.

Düğünlerde alışık olunan gelin-damat ikilisinin yerine bu düğünde 1,5 yaşındaki çocukları Yiğit de vardı. Çift, oğullarıyla birlikte sahnede oynadı. Pandemi nedeniyle düğün yapamadıklarını belirten Abdullah Çiğilli, "2020 yılında nikahımızı yaptık. Pandemi ve yasaklar nedeniyle düğünümüzü gerçekleştiremedik. Daha sonra da bir tarih belirledik ve çocuğumuz olunca yine ertelemek zorunda kaldık. Bizim için farklı bir mutluluk. Normalde böyle bir şey, ne planladık, ne de aklımıza geldi. Kader bizi bu şekilde sürükledi" dedi.

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Düğünlerine 1 buçuk yaşındaki oğullarıyla katıldılar

Merve Çiğilli ise, "Biz 2020 Haziran ayında evlendik. Pandemi nedeniyle sadece nikah kıydık. Daha sonra oğlumuz doğdu, biraz büyüsün dedik. Bu zamana kaldı düğünümüz. 2 damatla düğüne devam ediyorum. Bu çok güzel bir duygu. Anne ve babasının düğününde o da var." diye konuştu.

Düğünlerine 1 buçuk yaşındaki oğullarıyla katıldılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Düğün#Pandemi#Merve Çiğilli

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