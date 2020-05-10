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Tolga YILDIRIM / DHA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Düğünlere korona ayarı: Çubuklu halay!

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Düğünlere korona ayarı: Çubuklu halay!
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Koronavirüs salgını, hayatın her alanına yeni kurallar getirdi. Düğünler de artık ‘yeni normal’in kurallarına ayak uyduracak. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası da yasağın kalkmasının ardından uyulması gereken kuralları üyeleriyle paylaştı.

MASALAR 4 KİŞİLİK

8 veya 10'ar kişilik masalar, pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde 4 kişiyle sınırlandırılacak. Her davetli ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek.

SOSYAL MESAFE ÇUBUĞU

Salon işletmecileri halay için de sosyal mesafeyi korumak amacıyla ele ele tutuşmayı önleyen 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar da hazırladı.

Düğünlere korona ayarı: Çubuklu halay

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