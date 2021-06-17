Düğünlerde yemek serbest mi? Düğünlerde ikram ve kişi sayısı sınırlaması kalktı mı?

Düğünlerde yemek serbest mi olacak konusu yeniden gündemde yer aldı. 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar sona erdi. Buna göre kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlandırması olmayacak. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek. Kademeli normalleşmede nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

15 HAZİRANA KADAR NELER YASAKTI?

Açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirlenen kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise ayrıca kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetliyle sınırlandırılması... Genelgeyle yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran'da son verileceği açıklanmıştı. Bu tarihten sonraki nikâh törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı bilgisine de yer verilmişti.

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