Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Düğünlerde kullanılıyor: Öğrenci okula getirdi, 30 arkadaşı rahatsızlandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 13:34

Bingöl’de bir ilkokulda düğünlerde kullanılan spreyden etkilenen 30 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Şehit Mustafa Gündoğdu İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. Ders arasında bir öğrenci, yanında getirdiği ve düğün ile kutlamalarda kullanılan spreyi sınıfta sıktı.

ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI, VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bingöl’de bir öğrencinin sınıfa getirdiği kar spreyini kullanması sonucu açığa çıkan gazdan etkilenen öğrenci sayısı 30’a yükseldi. Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, “25 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 sularında, Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu 4-B sınıfında meydana gelen olayda; bir öğrencinin beraberinde getirdiği kar spreyini sınıf ortamında kullanması sonucu bazı öğrencilerde nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi şikayetler gözlenmiştir. Bunun üzerine okul idaresi ve öğretmenler tarafından ivedilikle müdahalede bulunulmuş, öğrenciler güvenli alana tahliye edilerek 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verilmiştir. Sağlık ekiplerince yapılan değerlendirmeler neticesinde Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen 30 öğrencimizin burada gerekli tetkik ve tedavileri tamamlanmış olup, öğrencilerimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hiçbir öğrencimizin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenmiştir. Olaya ilişkin idari inceleme başlatılmış olup okul ortamlarında bu tür ürünlerin bulundurulmasına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri arttırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınÖğretmen, 8 yaşındaki Alperenin kabusu oldu Küçük çocuk görüntülü arayıp annesine gösterdi | Diğer çocuklara da benzer şeyler yapmışÖğretmen, 8 yaşındaki Alperen'in kabusu oldu! Küçük çocuk görüntülü arayıp annesine gösterdi | 'Diğer çocuklara da benzer şeyler yapmış'Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!