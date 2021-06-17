Düğünler normale döndü

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Haziran'da yayımladığı genelgeyle getirilen nikâh törenleri ve düğünlere ilişkin ikram ve davetli sayısına ilişkin kısıtlamalar sona erdi. Bakanlığın ‘Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri’ genelgesinde, düğün ve nikâh törenlerinin belirli kurallarla uygulanacağı, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği açıklanmıştı. Kademeli normalleşme tedbirleri doğrultusunda, nikâh merasimi şeklindeki düğünlere 1 Haziran’dan itibaren izin verilirken şu şartlar getirilmişti:

KAPALI ALANDA 100 DAVETLİ

Açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirlenen kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise ayrıca kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetliyle sınırlandırılması... Genelgeyle yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran'da son verileceği açıklanmıştı. Bu tarihten sonraki nikâh törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı bilgisine de yer verilmişti.

15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar sona erdi. Buna göre kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlandırması olmayacak. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek. Kademeli normalleşmede nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

DÜĞÜN SEKTÖRÜ MUTLU

Kademeli normalleşme süreciyle birlikte özellikle açık havada düğün sezonu başlarken sektör de hareketlendi. Gelinlikçilere siparişler hızlandı, düğün mekanları doldu. Düğün fotoğrafları için de açık hava tercih ediliyor. Adana’da da çiftler, keyifli dakikalar geçirdikleri deniz kıyısında, gün batımında oluşan eşsiz manzarada fotoğraf çektiriyor. Fotoğrafçılar da sahilde gün batımında en iyi kareyi çekebilmek ve çiftlerin en mutlu anlarını kaydetmek çalışıyor.

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