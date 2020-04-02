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Haber Giriş: 02.04.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

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Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?
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İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 salgını nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetleri 16 Mart itibarıyla geçici süreyle durdurulurken, düğün salonları da bu tedbirler kapsamında kapatıldı. Bu gelişmenin ardından düğünlerini ertelemek zorunda kalan ya da kısa zaman sonra düğün yapmayı planlayan vatandaşlar, düğün salonlarının akıbetini merak ediyor. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta gibi mekanların faaliyet, geçici bir süreliğine durdurulmuştu. İşte, konuya dair merak edilenler...

Yayımlanan genelgeyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklandı.

Söz konusu yerlerde ne zaman faaliyetlerin tekrar başlayacağı henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe ve resmi açıklamalar yapıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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