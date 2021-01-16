Düğünler ne zaman başlayacak 2021? Koronavirüs yasakları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Düğün salonlarının açılacağı tarih, işletme sahipleri ve evlilik hazırlığında olanlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs vaka sayısında yaşanan düşüş ve aşılama programının başlamasıyla beraber gözler Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısının belli bir rakamın altına düşmesiyle kısıtlamaların kaldırılacağını belirtti. Ancak düğünlerin başlayacağı tarihle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, " Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullandı.

Düğünlerin başlayacağı tarihle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ÜYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi.