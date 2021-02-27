Düğünler ne zaman başlayacak? 1 Mart'ta düğün salonları açılacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Düğün salonlarının açılacağı tarih son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ise düğün salonlarını faaliyet durdurulmuş nikah törenleri için ise sınırlı davetli kuralı getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayında normalleşmenin başlayacağını ifade etti. Ancak düğün salonları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Düğün salonlarının durumunun Sağlık Bakanlığı görüşleri ile karara bağlanması ön görülüyor.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Pazartesi günü kabine toplanacak. Merak edilen bir konu kısıtlamaların gevşetilmesi. Hangi iller ön planda olacak ve dün Sağlık Bakanı Koca bir açıklama yaptı. 'Mutasyon etkili, bulaşıcılık arttı.' dedi. Değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine Erdoğan, Bilim Kurulunun çalışmalarının pazartesi günü kabinenin önüne geleceğini belirtti.

Öte yandan daha önce normalleşme ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetmişti;

"Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." dedi.

Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğine işaret eden Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

Düğün salonlarının açılacağı tarih son gelişmeler ile gündemde yer alıyor. Yaz aylarının yaklaşması ile beraber pandemi nedeniyle düğün organizasyonlarını iptal edenler, İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanacak genelgeye kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi. Ancak düğünlerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalara ilişkin açıklamalar yapmıştı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." dedi.

Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğine işaret eden Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi ve duyurdu: Kademeli normalleşme başlarken, kafe ve restoranlar için yol haritası belirleniyorSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi ve duyurdu: Kademeli normalleşme başlarken, kafe ve restoranlar için yol haritası belirleniyor

"Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

DÜĞÜNLERDE "GİZLİ DAVETLİ" DÖNEMİ

Koronavirüs sürecinde düğünlerin yasaklanması nedeniyle zor günler geçiren salon işletmecileri ve organizasyoncular, normalleşmenin başlayacağı döneme yönelik hazırlıklara hız verdi. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, pandemi döneminde düğün sektörünün büyük zarara uğradığını dile getirdi. Sektör temsilcilerinin rezervasyon iptali, kapora iadeleri, kira ödemeleri ve yatırım borçlanması yüzünden 2020 yılında para kazanmadığı gibi borçlarının da birikmesi gibi sorunlarla karşılaştığını anlatan Ay, "2021 yılında aynı sıkıntıları yaşamamak ve belirsizliğin önüne geçmek amacıyla hizmetlerimizin belgelendirilmesi ve halk sağlığının öncelik olması için ISO 9001:2015 kalite belgelendirme sertifikasyon sistemine geçeceğiz. Böylelikle hem halk sağlığının korunması hem de hizmetlerimiz belgelendirilerek düğünlerimiz güvence altına alınacaktır" diye konuştu.