Düğünler ne zaman başlar?
Dünya genelinde yeni tip corona virüsü (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 330 bini aşarken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 14 bini geçti. Bu kapsamda ülkemizde de bir dizi önlemler alınıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda düğün yapılmasına kısıtlama getirilmişti. Peki, düğünler ne zaman başlar? Düğün salonları ne zaman açılacak?
Dünya son 30 yılda SARS ve MERS'in ardından üçüncü kez Corona salgınıyla karşı karşıya geldi ve küresel bir tehdit oluşturmaya başladı. Ülkemizde de vaka sayısının artmasının ardından sosyal hayatı etkileyen birtakım kısıtlamalar geldi. İşte, merakla araştırılan 'Düğünler ne zaman başlar?' sorusunun yanıtı...
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklandı.
Söz konusu yerlerde ne zaman faaliyetlerin tekrar başlayacağı henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe ve resmi açıklamalar yapıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.
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