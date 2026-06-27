Düğüne gider gibi boşanmaya gittiler

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İlk dönemlerinde mutlu olan çiftin evliliği iddiaya göre, Ayhan Adlin’in sürekli kendisini düşünmesi ve ailesiyle ilgilenmemesi sebebiyle temelinden sarsıldı. Ayhan Adlin’in TIR şoförü olması ve eve gelmemesi evlilik birliğini çekilmez bir hale getirdi. Daha fazla dayanamayan çift, Bakırköy Aile Mahkemesi’ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı.

‘MUTLUYUZ, BOŞANIYORUZ’

Adlin çifti, boşanma davasının görüleceği mahkemeye, adeta düğüne gider gibi mutlu bir şekilde gitti. Kızlarıyla birlikte mutlu bir aile gibi araçlarına binen Sonel Adlin ile eşi Ayhan Adlin, otomobillerinin arka camına, ‘mutluyuz, boşanıyoruz’ yazısı astı. Yenibosna-Şirinevler arası trafiğinde araçlarında son ses müzik açan ve dans eden çifti, seyir halindeki diğer araç sahipleri ise şaşkınlıkla ve alkışlarla seyretti. Sonel Adlin ile eşi Ayhan Adlin, kendilerini alkışlayan araç sahiplerine, ‘Boşanıyoruz ama düşman değiliz’ şeklinde yanıt verdi. Diğer araç sahiplerinin Adlin çiftini izlemesi üzerine trafik kısa süreliğine aksadı. Bakırköy Adalet Sarayı ek binası önünde otomobillerini park eden çift, otopark içinde de bir süre dans etti.

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Mahkeme hâkimi, Sonel Adlin ile Ayhan Adlin’in anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verirken, protokol gereği çiftin 6 yaşındaki çocukları Ecrin’in velayetini anneye verdi. Baba Ayhan Adlin’in ise çocuğuna her ay 8 bin lira nafaka ödemesine hükmetti. Çift boşandıktan sonra da sosyal medya hesaplarında, “Biz ayrılmış olabiliriz ama kızımız için hep el ele” diyerek aile fotoğrafı paylaştı.

Çift, mahkeme öncesi adliye binasının bahçesinde müzik açıp oynadı.

8 yıllık evli olan Sonel-Ayan Adlin çifti, mahkemeye giderken arabanın arkasına “Mutluyuz. boşanıyoruz” yazısı astı.