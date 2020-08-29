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Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 29.08.2020 - 14:01 | Son Güncelleme:

Düğünden evine dönerken, motosiklet kazasında öldü

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Düğünden evine dönerken, motosiklet kazasında öldü
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ANTALYA'nın Finike ilçesinde, katıldığı düğünden evine dönen Tarık Evren'in (23) motosikleti, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Evren, kurtarılamadı.

Düğünden evine dönerken, motosiklet kazasında öldü

Finike- Kumluca Karayolu Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi Anadolu Otel Kavşağı'nda dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle gelişti: Kavşaktan dönen Y.B.'nin (21) kullandığı 07 AHK 101 plakalı otomobil, Tarık Evren'in kullandığı 07 AGA 400 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada Tarık Evren ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesi'ne götürülen Tarık Evren, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Y.B. gözaltına alındı.

Tarık Evren'in katıldığı bir düğünden evine döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza sırasında Evren'in başında kask olup olmadığı ise öğrenilemedi.

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