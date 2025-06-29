×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Düğünden atılan havai fişek otluk alanda yangın çıkardı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Havai Fişek#Mudanya
Düğünden atılan havai fişek otluk alanda yangın çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 01:34

Bursa’da düğünde atılan havai fişek, düğün salonunun yanında bulunan otluk alanda yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haberin Devamı

Yangın, saat 22:00 sıralarında Mudanya yolu üzerinde bulunan otluk alanda çıktı. İddiaya göre, otluk alanın yanında bulunan düğün salonundan havai fişek atıldı.

Havai fişekten çıkan ateş parçaları otluk alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler, otluk alanın arkasında bulunan otluk alana sıçradı.

Düğünden atılan havai fişek otluk alanda yangın çıkardı

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. TOMA ekipleri ekiplerine yardım etti. Öte yandan, yoğun duman sebebiyle düğün salonu boşaltıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

Düğünden atılan havai fişek otluk alanda yangın çıkardı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Havai Fişek#Mudanya

BAKMADAN GEÇME!