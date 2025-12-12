×
Gündem Haberleri

Düğündeki takı merasiminde damada ilginç hediye: Değeri 100 bin TL

Denizli’de yeni evlenen çiftin düğünündeki takı merasiminde damadın arkadaşının düğün hediyesi görenleri hayrete düşürdü. Damadın arkadaşları düğün takısı olarak değeri yaklaşık 100 bin TL olan çoban köpeği hediye etti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Muammer ile Tuğba Akçümen çifti hayatını birleştirdi. Çiftin bir düğün salonunda gerçekleşen düğünlerindeki takı merasiminde ilginç anlar yaşandı. Damadın arkadaşı Süleyman Gültekin tarafından salona getirilen düğün takısı görenleri hayrete düşürdü.

Süleyman Gültekin düğün hediyesi olarak arkadaşına yaklaşık 100 bin TL değeri olan yavru Anadolu çoban köpeği hediye etti. hediye karşısında çiftte ilk olarak ne olduğunu anlayamadı. Alışılmışın dışındaki düğün hediyesi ile davetlilerde fotoğraf çektirdi.

