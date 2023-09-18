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Düğündeki kavga sokağa taştı: 6 yaralı

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#Adana#Düğün#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 10:06

Adana'da, düğünde karşılaşan husumetli akrabaların salonda başlayıp, sokakta devam eden kavgası, polis merkezinde son buldu.

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Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Aralarında husumet olan akrabalar, düğünde karşı karşıya geldi. Karşılıklı atışmayla başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Düğündeki kavga sokağa taştı: 6 yaralı

Salondan çıkan kalabalık grup, sokakta tekme tokat kavgaya devam etti. Kadın ve çocukların tedirgin olduğu kavgayı ayırmak isteyenler de zor anlar yaşadı.

Düğündeki kavga sokağa taştı: 6 yaralı

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

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Düğündeki kavga sokağa taştı: 6 yaralı

Taraflardan 6 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kavga anları, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi. 

Düğündeki kavga sokağa taştı: 6 yaralı

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#Adana#Düğün#Kavga

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