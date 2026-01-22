×
Düğün videosundaki ayrıntı hayrete düşürmüştü! Küçük çocuğun annesi beraat etti

Eskişehir’deki bir sokak düğününde sigara içerken görüntülenen 3 yaşındaki çocuğun annesi S.B., tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde geçen yıl nisan ayındaki bir düğünde, sokaktaki bir halı üzerinde dans eden kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, arkada yakınlarının kucağında olan 3 yaşındaki erkek çocuğun sigara içtiği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çocuğun annesi S.B. hakkında ‘Sağlık için tehlikeli madde temini’ ve ‘Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından S.B., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.B., adliyeye sevk edilirken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından anne S.B. hakkında 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına anne S.B.’nin yanı sıra avukatlar katıldı.

‘YERDEN BULDUĞU PLASTİĞİ AĞZINA GÖTÜRMÜŞ’

Anne S.B. mahkemedeki savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Mağdur çocuklar benim öz çocuklarım olur. Olay tarihinde düğüne gitmiştik. 3 yaşında olan oğlum E.C.B. yerden bulduğu plastik şeyi ağzına götürmüş. Bu plastikteki dumanı çekerken ben gördüm ve elinden aldım. Ben çocuklarıma yönelik üzerime atılı suçları işlemedim. Ben suçsuzum” dedi.

Mahkeme hakimi, sanık ve taraf avukatlarının savunmaların ardından anne S.B. hakkında beraat kararı verdi.

